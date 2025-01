© Foto: Symbolbild Bild von torstensimon auf Pixabay

Die BioNTech-Aktie hat in den letzten Jahren eine echte Berg- und Talfahrt hingelegt, und viele - vielleicht auch Sie - fragen sich: "Soll ich jetzt kaufen und auf einen Rebound setzen?" Während das Unternehmen immer noch damit beschäftigt ist, die Nachwehen der Pandemie zu sortieren - finanziell wie juristisch - macht es gleichzeitig ordentlich Dampf, um sich als einer der großen Player in der Biotechnologie zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Impfstoffe. Aber lohnt sich der Einstieg wirklich? Lassen Sie uns mal gemeinsam anschauen, was zuletzt passiert ist und wie die Zukunft für BioNTech aussieht. Wir zeigen es Ihnen.

Nachwehen der Pandemie: Altlasten und neue Gelegenheiten

Die Zeit der Corona-Impfstoffe war zwar ein finanzieller Jackpot, aber sie hat auch ihre Schattenseiten. Zum Beispiel musste BioNTech 2024 fast 724 Millionen US-Dollar an die Uni von Pennsylvania und die NIH "abdrücken", weil die der Meinung waren, dass ihre ursprünglichen Vereinbarungen nicht fair genug waren. Partner Pfizer hatte es etwas besser und musste weniger zahlen.

Das Ganze zeigt: Wo viel Geld verdient wird, gibt es oft auch Ärger. Dazu kommen noch Patentstreitigkeiten mit Moderna und CureVac, die BioNTech zusätzlich beschäftigen. Aber statt sich davon runterziehen zu lassen, macht das Unternehmen einfach weiter: Sie setzen auf eine breitere Forschungspalette, neue Technologien und sogar KI, um in der Medikamentenentwicklung einen Gang hochzuschalten.

Fundamentale Daten und Charttechnik: Es geht wieder bergauf

Nach einer längeren Durststrecke scheint die Aktie jetzt wieder neues Leben eingehaucht zu bekommen. Der Kurs hat sich stabilisiert, und zuletzt wurde sogar die 200-Tage-Linie geknackt - ein klassisches Kaufsignal, wie Charttechniker sagen würden. Dazu kommen ein Mehrjahreshoch und eine scheinbar abgeschlossene Bodenbildung, die ebenfalls Hoffnung machen.

Auch die Handelsvolumina sehen vielversprechend aus, und technische Indikatoren wie der RSI liefern bullische Signale. Analysten trauen dem Papier einiges zu, und wenn der Widerstand bei 130 US-Dollar durchbrochen wird, sind Kurse von 150 US-Dollar oder mehr durchaus drin. Die lange grüne Kerze, die von unter 100 US-Dollar bis 125 US-Dollar geht (August/September 2024) zeigt es an, dass diese nach oben projeziert ein Kursziel von 155 US-Dollar ergibt.

Doch es geht nicht nur um den Aktienkurs: BioNTech hat sich in der Forschung breit aufgestellt. Neben der Onkologie setzen sie verstärkt auf KI-gestützte Tools, die die Medikamentenentwicklung schneller und effizienter machen sollen. Das schafft nicht nur neue Umsatzquellen, sondern verschafft dem Unternehmen auch einen Vorsprung im hart umkämpften Biotech-Markt.

Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Es sieht gut aus, aber….

Unterm Strich bleibt BioNTech ein spannender Kandidat, besonders für Anleger, die auch mal ein bisschen Risiko eingehen wollen. Die Aktie zeigt erste Anzeichen einer nachhaltigen Erholung, und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens spricht für langfristiges Wachstum. Klar, die Altlasten aus der Pandemiezeit sind noch nicht komplett weg, aber die Chancen, die sich aus den neuen Forschungsfeldern ergeben, überwiegen deutlich.

Technisch und fundamental sieht es also ganz gut aus. Wir würden einen Longtrade auf dem aktuellen Niveau wagen. Diesen mit einem Stopp bei 109 US-Dollar absichern. Das Kursziel liegt im Erfolgsfall bei 155 US-Dollar.

Wie immer bliebt ein Restrisiko, dass der Trade nicht aufgeht. Aber momentan sieht alles nach einer guten Rebound-Chance aus.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.