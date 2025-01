Jahresauftakt mit Spitzensportler:innen in Wien



Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG lädt zum fulminanten Jahresauftakt ins Wiener

MuseumsQuartier. Bei freiem Eintritt wird ein abwechslungsreiches Programm voller sportlicher, kreativer und spannender Aktivitäten geboten. Sportbegeisterte Kinder haben die einmalige Gelegenheit, sich Tipps von Sportlegenden wie Andreas Goldberger zu holen. Von 15. bis 17. Jänner verwandelt die VOLKSBANK WIEN AG gemeinsam mit den Stadtadlern, der Sporthilfe, GEDS und dem mobilen Tanzboden "Neubau tanzt" den Innenhof des Wiener MuseumsQuartiers ins "Aufwind- Village".



Zwtl.: Skispringen mit Andreas Goldberger und Daniel Huber

Bei der Aufwind-Woche der VOLKSBANK WIEN AG haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Gelegenheit, neue Sportarten auszuprobieren, Spiele kennenzulernen, zu tanzen oder zu basteln. Ein Highlight ist der Skiroll-Piste-Simulator, bei dem Besucher:innen, unabhängig von Wind, Wetter und Schnee, echtes Skifeeling erleben. Eine ganz besondere Chance haben Skisprung-begeisterte Kinder zwischen sechs und neun Jahren beim Stadtadler Skisprung-Schnuppern powered by Volksbank. Auf der mobilen Skisprungschanze findet am 15. und 16. Jänner von 14 bis 18 Uhr ein Schnupper-Training statt. Am 15. Jänner steht Andreas Goldberger den Kids mit Rat und Tat zur Seite. Am 16. Jänner übernimmt Skispringer Daniel Huber und verrät den Kindern seine ganz persönlichen Tricks. Das Schnupper-Training ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist eine Online-Anmeldung auf https://www.stadtadler.at erforderlich.



Wer lieber das Tanzbein schwingt, ist am 17. Jänner richtig: Von 14 bis 18 Uhr wird die Skisprungschanze zum Dancefloor - Tanzschulen zeigen auf dem mobilen Tanzboden von "Neubau tanzt" ihr Können und laden die Anwesenden zum Mitmachen ein.



Zwtl.: Spitzensportler:innen im Wiener MuseumsQuartier

Gemeinsam mit ihrer langjährigen Kooperationspartnerin Sporthilfe ( www.sporthilfe.at ) verwandelt die VOLKSBANK WIEN AG den Innenhof des MuseumsQuartiers zur Sport-Arena. Neben sportlichen Aktivitäten wie Riesendart, Tischtennis, Basketball, Weitsprung, Slacklinen u. v. m., können sich Sportbegeisterte am 15. Jänner ab 14 Uhr über hochkarätigen Besuch freuen. Lukas Mähr (Olympiasieger im Segeln), Anton Knoll (EM-Gold 2024 im Wasserspringen), Benny Wizani ( mehrfacher Staatsmeister im Trampolinspringen und Olympia-Teilnehmer), Lilli Hohenauer und Lia Berger (U18-Europameisterinnen 2024 im Volleyball) sind im "Aufwind-Village" vor Ort und stehen für Fragen, Tipps und Autogrammwünsche zur Verfügung. Am 16. und 17. Jänner ( jeweils von 12:00 bis 14:30 Uhr) kann man Tischtennis-Europameister Stefan Fegerl an der Tischtennisplatte herausfordern. Die Basketballprofis der Oberwarter Gunners zeigen an allen drei Tagen im MuseumsQuartier Kindern und Jugendlichen ihre Tricks.

Zwtl.: Kinderprogramm und Finanzbildung für Kinder



Auch die Kleinsten kommen bei der Aufwind-Woche der VOLKSBANK WIEN AG voll auf ihre Kosten. Ob Kinderschminken, Bastel- und Malstationen, DIY-Taschendruck, Luftzwirbler oder Airrocket - für Spaß und Kreativität ist gesorgt. Realisiert werden die verschiedenen Erlebnis-Stationen in Kooperation mit GEDS ( gedsteam.at ), der Gesundheitsplattform für Kinder. Ein Highlight ist die Finance- Station, bei der Kindern spielerisch der verantwortungsbewusste Umgang mit Geld vermittelt wird.



Zum detaillierten Programm der Volksbank Aufwind-Woche: www.volksbankwien.at/aufwind-woche



Volksbank Aufwind-Woche



15. bis 17. Jänner 2025, jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr

MuseumsQuartier Wien (Innenhof)



Eintritt frei!



VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

