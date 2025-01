Der einstige Marktführer für Elektrofahrzeuge in Deutschland, Tesla, verzeichnete im Jahr 2024 einen dramatischen Einbruch bei den Neuzulassungen. Mit einem Rückgang von über 26.000 Einheiten auf nur noch knapp 38.000 Fahrzeuge rutschte der amerikanische Autobauer auf den dritten Platz im deutschen Elektroautomarkt ab. Der Marktanteil schrumpfte auf 9,9 Prozent, was einen bemerkenswerten Abstieg darstellt, nachdem Tesla noch 2022 die Spitzenposition innehatte. Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund eines generell rückläufigen Elektroautomarktes in Deutschland, der insgesamt um 27 Prozent auf etwa 381.000 Neuzulassungen zurückging.

Deutsche Hersteller gewinnen an Boden

Im Gegensatz zu Teslas Rückgang konnten deutsche Premiumhersteller ihre Position stärken. Besonders BMW verzeichnete einen beachtlichen Erfolg mit einer Steigerung der Neuzulassungen um mehr als 1.600 Einheiten auf über 40.000 Fahrzeuge, was einem Marktanteil von 11,1 Prozent entspricht. Auch Volkswagen konnte seine Marktführerschaft mit einem gestiegenen Anteil von 16,3 Prozent festigen, obwohl die absoluten Verkaufszahlen leicht zurückgingen.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 9. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...