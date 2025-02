© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Na einem Kursrückgang von über 15% seit Mitte Januar und einigen, für EVs nachteilige, Entwicklungen in den USA, war in dieser Woche der Tesla Thread die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum.Zum ersten Mal in diesem Jahr führt in dieser Woche die Diskussion um Tesla Inc. das Ranking der aktivsten Diskussionen im wO-Forum an. Grund für das neu entflammte Diskussionsbedürfnis ist der Kursverlauf der Tesla Aktie. Der E-Autobauer hat seit Mitte Januar fast 20% an Kurswert eingebüßt und die Mehrheit der wO-Community führt dies auf die zunehmenden Absatzprobleme von EVs in Europa und auch auf die Skepsis der Trump Administration gegenüber der Elektromobilität zurück. Hier einige …