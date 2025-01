FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS CVC CAPITAL TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 22.0 (21.8) EUR - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 470 (510) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EXPERIAN TO 'UNDERPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 3050 (4100) PENCE - BOFA REINITIATES BARRATT REDROW WITH 'BUY' - BOFA REINITIATES BELLWAY WITH 'NEUTRAL' - BOFA REINITIATES VISTRY WITH 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9700 (9500) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WISE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1150 (1000) PENCE - HSBC RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1275 PENCE - JEFFERIES CUTS FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HAYS TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 70 (84) PENCE - PEEL HUNT CUTS JUST GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 170 PENCE - PEEL HUNT RAISES SIG TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 24 (26) PENCE - RPT/BERNSTEIN CUTS HALEON TO 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 400 (380) PENCE - UBS RAISES SSE PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1970 (1935) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob