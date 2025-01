HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Jenoptik auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Der Gegenwind aus China, dem der Technologiekonzern ausgesetzt sei, sollte mindestens in der ersten Jahreshälfte 2025 anhalten, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher rechne er in diesem Zeitraum noch nicht mit einer Erholung des Auftragseingangs./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 07:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 08:00 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601