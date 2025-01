Der Energieversorger gehört damit zu den größten Photovoltaik-Betreibern in Österreich. Bis 2040 soll Österreichs Hauptstadt damit klimaneutral werden, Wien Energie will allein bis 2029 schon eine Milliarde Euro in den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Wien Energie hat auch 2024 weiter kräftig in den Ausbau der Photovoltaik sowie anderer erneuerbarer Energien investiert. Es seien 55 neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 41 Megawatt realisiert worden, teilte der österreichische Energieversorger mit. Davon befänden sich 39 direkt in Wien. Nach dem Rekordjahr 2023 ist Wien ...

