About You (AY) veröffentlichte gemischte Ergebnisse für das 3. Quartal: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1,3 % auf 558,9 Mio. EUR, blieb jedoch hinter den Konsenserwartungen zurück. Das Wachstum wurde durch einen zeitlichen Bilanzierungseffekt der Black Weeks-Aktion beeinflusst, wodurch 25 Mio. EUR Umsatz ins 4. Quartal verschoben wurden, trotz einer starken Entwicklung in der DACH-Region (+18 % im Jahresvergleich). AY erzielte einen soliden Cashflow, wobei der operative Cashflow dank verbesserter Working-Capital-Steuerung auf 134 Mio. EUR anstieg. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose während die Übernahme durch Zalando fortschreite. Darüber hinaus wurde AY's Rückkehr in den SDAX bekannt gegeben, mit Wirkung zum 13. Januar 2025. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Verkaufsempfehlung angesichts des Übernahmeangebots von Zalando und mit unverändertem Kursziel von 6,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE