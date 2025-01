Ramstein - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf weitere Sanktionen gegen Moskau. "Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten", sagte er am Donnerstag bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in der US-Luftwaffenbasis Ramstein.Man müsse dafür sorgen, dass die ukrainischen Soldaten die Waffen erhielten, die sie brauchten. "Dafür sind Sektionen auch wichtig und ich bitte all unsere Partner, insbesondere die USA und die EU, die Hitze hochzufahren und Russlands Energiesektor unter Sanktionen zu setzen." Vor allem müsse die russische Schattenflotte gestoppt werden.Russlands Kriegsbudget für 2025 sei um 20 Prozent größer als in den letzten Jahren, so Selenskyj. Wenn man das Töten beenden wolle, dann müsse man an Putins Cashflow ran. "Putin wird nur dann über Frieden nachdenken, wenn sein innerer Kreis ihm sagt, dass er kein Geld mehr hat."