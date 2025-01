ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Nach entsprechenden Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sowie des Nato-Generalsekretärs Mark Rutte seien Verteidigungsausgaben der Nato-Mitglieder von 3 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) wahrscheinlicher geworden, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn auf den Rüstungskonzern Rheinmetall langfristig weiterhin die Hälfte der deutschen Verteidigungsausgaben entfalle, würde eine Erhöhung des deutschen Verteidigungshaushalts entsprechende Kursgewinne begünstigen. Dieser hälftige Anteil könnte in der Zukunft allerdings auch sinken. Zudem müsse die Möglichkeit eines Friedensdeals in der Ukraine im Auge behalten werden./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 09:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 09:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009