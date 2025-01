Henkel VZ: Quartalsumsatz und Aussichten | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Henkel VZ

WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Ticker: HEN3

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 83,85 EUR

Marktkapitalisierung 13,63 Mrd. EUR

Umsatz 2023 21,51 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 63,28 %

KGV 2024* 15,72%

4 Wochen Performance - 2,95 %

Bewertung Fairer Preis

Div. Rendite 2024* 2,44 %

Branche Haushaltsprodukte

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat bei der Vorstellung der Zahlen für das 3. Quartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Es wurde in Aussicht gestellt, dass die Ergebnisse in der oberen Hälfte der Ergebnisprognose liegen könnten. Konkret bedeutet dies, dass Henkel 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 bis 4,5 Prozent erreichen könnte, wobei im Bereich der "Adhesive Technologies" von einer Umsatzsteigerung von 2,0 bis 4,0 Prozent ausgegangen wird. Der Unternehmensbereich "Consumer Brands" soll um 3,0 bis 5,0 Prozent wachsen. Die bereinigte Umsatzrendite für den Konzern soll sich in einer Bandbreite von 13,5 bis 14,5 Prozent bewegen, wobei der Bereich "Adhesive Technologie" in der Umsatzrendite über dem Konzernschnitt abschließen könnte. Die Restrukturierungsaufwendungen sollen 2024 in der Höhe von 250 bis 300 Mio. EUR liegen.

Im 3. Quartal 2024 konnte Henkel den Gesamtumsatz um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5.492 Mio. EUR steigern. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz allerdings knapp unter dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden 16.305 Mio. EUR umgesetzt - ein Rückgang um 0,4 Prozent. Insbesondere in Nordamerika hat der Konzern im dritten Quartal weniger umgesetzt. Stärkster Absatzraum bleibt aber Europa (6.118 Mio. EUR Umsatz und einem Anteil am Konzernumsatz von 38 Prozent)* gefolgt von Nordamerika (4.542 Mio. EUR Umsatz mit einem Konzernanteil von 28 Prozent)*. Beide Regionen stehen damit für gut zwei Drittel des Umsatzes den Henkel erwirtschaftet.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist in den letzten sechs Monaten übergeordnet seitwärts gelaufen. Es ging in einer Range von 85 EUR auf der Oberseite bis 76 EUR auf der Unterseite hin und her. Mitte Dezember formatierte die Aktie bei 86,76 EUR ein Jahreshoch, das in den Folgetagen aber wieder abverkauft wurde. Mit dieser Abwärtsbewegung ging es zurück in die Box...

