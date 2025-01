Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,9 Prozent auf 29,35 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 846.546 Aktien via XETRA. Die starke Performance spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, die einen deutlichen Gewinnsprung je Aktie von 0,39 auf 0,60 Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen. Der Konzernumsatz stieg ebenfalls um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden Euro, was das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Strategische Entwicklungen im Mobilfunksektor

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung plant die Bundesnetzagentur eine Verlängerung der Mobilfunkfrequenz-Nutzungsrechte um fünf Jahre. Diese Entscheidung geht mit verschärften Auflagen einher - bis Anfang 2030 soll eine Netzabdeckung von 99,5 Prozent der Fläche Deutschlands mit mindestens 50 Megabit im Download gewährleistet werden. Für Anleger besonders interessant: Analysten prognostizieren eine Dividendenerhöhung auf 0,894 Euro für das laufende Jahr und bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 36,36 Euro.

