MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYER, DEUTSCHE LUFTHANSA, MUNICH RE, SIEMENS, VOLKSWAGEN, ABOUT YOU, STADA, AIRBUS, CONSTELLATION ENERGY

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

Wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter bleiben am Donnerstag die US-Börsen geschlossen. Der US-Rentenmarkt handelt verkürzt bis 20:00 Uhr MEZ.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD Euro-Stoxx-50 5.001,16 +0,1% +2,2% Stoxx-50 4.401,24 +0,3% +2,2% DAX 20.311,01 -0,1% +2,0% FTSE 8.297,51 +0,6% +1,6% CAC 7.475,22 +0,3% +1,3% Nikkei-225 39.605,09 -0,9% -0,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,45 -0,13 -1,83

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,48 73,32 +0,2% +0,16 +2,5% Brent/ICE 76,31 76,16 +0,2% +0,15 +2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,085 45,10 -2,3% -1,02 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.671,20 2.661,99 +0,3% +9,22 +1,8% Silber (Spot) 30,36 30,13 +0,8% +0,23 +5,1% Platin (Spot) 958,60 958,75 -0,0% -0,15 +5,7% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,7% +0,03 +6,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich etwas von den jüngsten Verlusten. Sie waren am Mittwoch vom festeren Dollar und gestiegenen US-Benzinvorräten belastet worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 NL/Airbus SE, Auftragseingang und Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen 2024 (18:30 PK)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum bewegt präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Der Handel verläuft in ruhigen Bahnen, auch weil an der Wall Street wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter der Aktienhandel pausiert. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed beinhaltete derweil wenig Neues und bestätigte die bereits avisierte langsamere Vorgehensweise bei Zinssenkungen. Aktien von Containerreedereien stehen stark unter Druck, nachdem US-Dockarbeiter und Schifffahrtsunternehmen eine vorläufige Einigung erzielt und damit einen Streik an großen Häfen abgewendet haben. Ein Streik hätte zu einer erhöhten Nachfrage nach Platz auf Containerschiffen geführt und in der Folge die Frachtraten erhöht. A.P. Moller-Maersk fallen um 5,9 Prozent und Hapag-Lloyd um 6,3 Prozent. Kühne + Nagel geben um 3,0 Prozent nach. Am Ende bei den Branchen rangieren Einzelhandelsaktien (-1,8%), was vor allemhohen Kursverlusten bei britischen Einzelhändlern geschuldet ist. Unter anderem knicken B&M um 12,4 Prozent ein. Das Kerngeschäft in Großbritannien laufe schlecht, heißt es dazu von Shore Capital. Kingfisher fallen um 2,6 Prozent und Next um je 2,7 Prozent. Marks & Spencer geben 7,1 Prozent ab, Tesco 1,9 Prozent. Um 3,6 Prozent nach oben geht es für Redcare Pharmacy. Der Umsatz im vierten Quartal 2024 habe 1 Prozent über den Prognosen gelegen, heißt es von den Metzler-Analysten zu ersten Zahlen der Online-Apotheke. Die Aktie des Wettbewerbers DocMorris gewinnt 7,1 Prozent. Formycon legen um 1,3 Prozent zu. Positiv wirken die Aufnahme der Aktie in den TecDAX und die Zulassung eines Biosimilars in Kanada.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:00 Mi, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0302 -0,2% 1,0291 1,0301 -0,5% EUR/JPY 162,65 -0,4% 162,75 163,16 -0,2% EUR/CHF 0,9397 -0,0% 0,9390 0,9388 +0,2% EUR/GBP 0,8383 +0,5% 0,8395 0,8347 +1,3% USD/JPY 157,89 -0,3% 158,19 158,40 +0,4% GBP/USD 1,2291 -0,6% 1,2259 1,2340 -1,8% USD/CNH (Offshore) 7,3567 +0,0% 7,3552 7,3532 +0,3% Bitcoin BTC/USD 93.418,20 -2,0% 93.197,90 95.349,00 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Das Pfund Sterling fällt auf ein Einjahrestief gegenüber dem Dollar und ein Zweimonatstief gegenüber dem Euro, weil laut Händlern nach einem starken Ausverkauf britischer Staatsanleihen die fiskalischen Bedenken zunehmen. Steigende Renditen und eine fallende Währung seien "ein klassisches Anzeichen dafür, dass eine fiskalische Entankerung stattfindet und dass die Marktteilnehmer das Vertrauen in die Fähigkeit der betreffenden Regierung verlieren, die fiskalischen Rahmenbedingungen zu kontrollieren", sagt Pepperstone-Stratege Michael Brown.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit leichten Verlusten haben sich die Börsen in ostasiatischen Handel am Donnerstag gezeigt. Teilnehmer verwiesen auf die zunehmende Überzeugung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr langsamer senken wird. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll der Dezember-Sitzung untermauerte das bereits Avisierte, nämlich ein gedrosseltes Tempo im aktuellen Zinssenkungszyklus. Teilnehmer sprachen aber auch von Zurückhaltung vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag auf der Agenda stehen. Diese dürften weitere Hinweise in Bezug auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank liefern. In China bewegten wie erwartet ausgefallene Inflationsdaten die Kurse in der Breite kaum. Die Verbraucherpreise deuten darauf hin, dass der Deflationsdruck in China adauertso Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. In Tokio drückte die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der Bank of Japan (BoJ) auf die Stimmung. "Die jüngsten Lohndaten stimmen mit den Prognosen der BoJ überein, bieten aber keine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Januar", sagte Takayuki Miyajima, Ökonom bei der Sony Financial Group. In Seoul, wo der Kospi auf der Stelle tat, bremste das Minus von 2,1 Prozent beim Index-Schwergerwicht Samsung Electronics. Der Kurs war am Vortag nach eher enttäuschend ausgefallenen vorläufigen Ergebnissen noch stärker gestiegen. SK Hynix erhöhten sich dagegen um 5,3 Prozent, nachdem der Vorstandsvorsitzende der Muttergesellschaft SK Group auf der Technologie-Messe CES gegenüber koreanischen Medien erklärt hatte, dass die Entwicklung von Speicherchips mit hoher Bandbreite die Anfragen des KI-Chipherstellers Nvidia übertrifft.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Donnerstag sichtbar zu. Für Aufmerksamkeit sorgt die Entwicklung in Großbritannien. Dort steigen die Marktzinsen und die Laufzeitenkurve wird steiler wird. Dennoch geht das Pfund Sterling schwach. Am CDS-Markt hinterlässt diese Entwicklung bereits Spuren, der 5-Jahres-CDS gegen den Ausfall britischer Staatsanleihen ist auf 24 gestiegen, das ist das höchste Niveau seit Juli 2024.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

ist mit seinem Menopause-Medikament Elinzanetant auch bei der Behandlung von Frauen erfolgreich, deren vasomotorische Symptome durch eine endokrine Therapie zur Behandlung ihres Brustkrebses hervorgerufen werden. Alle primären und sekundären Endpunkte seien in der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie erreicht worden.

DEUTSCHE LUFTHANSA

hat sich über den Kapitalmarkt frisches Kapital beschafft. Am Mittwoch wirde erfolgreich eine unbesicherte Euro-Hybridanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro begeben.

MUNICH RE

Naturkatastrophen wie Hurrikane, Überschwemmungen und schwere Gewitter haben der Versicherungsbranche 2024 das drittteuerste Jahr seit 1980 beschert. Die versicherten Schäden beliefen sich auf etwa 140 Milliarden US-Dollar nach 106 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

SIEMENS

hat im Rahmen der geplanten zweiten Eisenbahnhochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien vier wichtige Verträge mit einem Gesamtauftragswert von etwa 670 Millionen Euro von der HS2 Rail Systems Alliance an Land gezogen. Die Bahntechniktochter Mobility werde "eine entscheidende Rolle" bei der Entwicklung der 225 Kilometer langen Strecke HS2 spielen, die London mit Birmingham verbinden soll.

VOLKSWAGEN

hat 2024 weltweit rund 4,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Zweistellige Absatzzuwächse in Nord- und Südamerika konnten den deutlichen Rückgang der Auslieferungszahlen in China nicht kompensieren, zumal auch in Europa die Verkäufe leicht zurückgingen.

ABOUT YOU

hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

DEUTZ/TKMS

Zum Kreis der Interessenten von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gehört nach Informationen des Handelsblatts auch der Kölner Motorhersteller Deutz. Die Zeitung berichtet aus Branchenkreisen, auch Deutz habe zum Jahresende ein unverbindliches Angebot für die zum Verkauf gestellte Werftentochter abgegeben.

STADA

Die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang von Stada werden konkreter. Bei einem IPO soll ein Board of Directors (Verwaltungsrat) als neues Führungsgremium für den Konzern eingesetzt werden mit Andreas Fibig als unabhängigem Vorsitzenden.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 09, 2025 07:03 ET (12:03 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

AIRBUS

Starlux Airlines aus Taiwan hat bei Airbus fünf weitere A350F-Frachtflugzeuge fest in Auftrag gegeben. Damit verdoppelt die Fluggesellschaft ihre Erstbestellung aus dem vergangenen Jahr über fünf der Frachtmaschinen.

CONSTELLATION ENERGY

führt fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme des Stromversorgers Calpine Energy Services. Mit den hinter Calpine stehenden Finanzinvestoren werde ein Deal in Aktien und in bar verhandelt, bei dem das Unternehmen insgesamt mit fast 30 Milliarden US-Dollar bewertet werde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2025 07:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.