Die Aktie der Munich Re steht am Freitag klar am DAX-Ende. Satte fünf Prozent gibt das Papier des Rückversicherungsriesen zeitweise ab. Vorstandschef Wenning sorgt zudem mit klaren politischen Statements für Aufmerksamkeit.Auf der Hauptversammlung haben die Anleger der Munich Re am Mittwoch beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 20,00?Euro je Aktie auszuschütten. Das entspricht einem Anstieg von 33,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt fließen 2,01?Milliarden Euro an die ...

