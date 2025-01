ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Seit Anfang September habe sich der europäische Versorgersektor schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Verantwortlich dafür seien gestiegene Anleiherenditen in den USA und Großbritannien sowie Sorgen über den Kapitalbedarf der Unternehmen. Derweil sei die Ergebnisdynamik stabil, und die niedrigen Bewertungen preisten das Wachstumspotenzial nicht ein, betonte der Experte. Seine Top-Werte sind Iberdrola, Eon, National Grid und SSE. Negativ sieht er hingegen Severn Trent, Uniper und Verbund./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BDR05C01