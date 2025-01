Der Goldpreis zeigt sich aktuell stabil und befindet sich am Donnerstagmorgen bei 2663 US-Dollar, was einem Plus von 0,60 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenvergleich ist ein Anstieg von 0,88 % zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis wirtschaftlicher Dynamiken und einer hohen Nachfrage seitens der Zentralbanken. Trotz der unklaren Zinspolitik in den USA sehen Experten von UBS langfristig Potenzial für weitere Kursgewinne. Gold bleibt angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und makroökonomischer Herausforderungen eine zentrale ...

