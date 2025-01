Zum Jahresende hat der Marktwert Solar damit den höchsten Wert erreicht und lag höher als der durchschnittliche Spotmarktpreis. Auch im Dezember gab es nochmal Phasen mit negativen Strompreisstunden. Im Dezember ist der Marktwert Solar gegenüber dem Vormonat nochmals um gut einen Cent auf 11,171 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Dies ist der höchste Wert im Jahr 2024. Allerdings ist die Erzeugung der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen in dem Monat eher gering. Der Marktwert Solar lag damit sogar leicht höher als der durchschnittliche Spotmarktpreis an der Strombörse, der gegenüber ...

