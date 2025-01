Aarau - Die Strombranche fordert den Ausbau von Wasser- und Windkraft und ein Stromabkommen mit der EU. Beides ist laut dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) nötig für die Versorgungssicherheit in der Schweiz. Dabei bleibt insbesondere die Stromversorgung im Winter auch in Zukunft die grosse Herausforderung. Auch wenn die Ausbauziele für erneuerbare Produktionsquellen im Stromgesetz, das seit Anfang 2025 in Kraft ist, erreicht ...

