In ihrem am Donnerstag veröffentlichten vierteljährlichen regionalen Wirtschaftsbericht hat die Bank of Japan (BoJ) ihre Einschätzung für sieben der neun Regionen Japans bestätigt. Wichtige Erkenntnisse Die BoJ hebt in ihrem vierteljährlichen Bericht die Bewertung für zwei der neun Regionen Japans an. Die BoJ senkt die Bewertung für 0 der neun Regionen ...

