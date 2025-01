Wie lassen sich die ersten drei Handelstage dieser Woche einordnen? Am Montag führten Spekulationen über bevorstehende US-Zölle zu starken Kursschwankungen innerhalb eines Tages. Am Dienstag fand die große Pressekonferenz von Donald Trump statt, in der er sich für eine expansivere US-Außenpolitik aussprach (inklusive weiterer Zolldrohungen). Und am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...