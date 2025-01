Nach einer starken Aufwärtsphase und neuen Rekordständen von knapp 500 US$ ist es auch bei der Tesla-Aktie zuletzt zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Diese haben den Kurs in den Bereich um 400 US$ zurückgeführt. Sollten Anleger den Rücksetzer kaufen oder besitzt die Aktie weiteres Downside-Potenzial? Anstieg wie gemalt Es war ein Anstieg wie aus dem Lehrbuch. Ende Oktober dümpelte die Aktie noch im Bereich von 200 US$ umher. Doch besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...