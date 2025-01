EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netfonds überschreitet erstmals 4 Mrd. Euro Assets under Management



Hamburg, 9. Januar 2025 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), ein etablierter Servicedienstleister mit innovativen Plattformlösungen für die Finanz-, Fonds- und Versicherungswirtschaft, hat im wichtigen Investment-Geschäftsbereich das Jahr 2024 mit einem neuen Höchstwert abgeschlossen. Die Summe der über die Netfonds Gruppe administrierten Assets wurde im Jahresvergleich von 23,8 Mrd. Euro auf 28,3 Mrd. Euro gesteigert. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 18,9 %.



Noch dynamischer entwickelten sich die "Assets under Management" im Bereich Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und als Fondsinitiator. Hier überschritt Netfonds zum Jahresultimo mit 4,05 Mrd. Euro erstmals die Marke von 4 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 26,5 %. Davon entfallen knapp 3 Mrd. Euro auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden.



Zu Beginn des neuen Jahres erfolgt darüber hinaus die bereits im Rahmen der Anleiheemission angekündigte Übernahme eines weiteren Fondsinitiators durch die Netfonds Tochter GSR GmbH. Im Jahr 2025 erwartet Netfonds hierdurch eine Steigerung des EBITDA um mehr als 1 Mio. Euro.



Für das laufende Jahr 2025 wird ein weiterhin dynamisches Wachstum im zweistelligen Prozentbereich prognostiziert.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de und www.netfonds-group.com .



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



