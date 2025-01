Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS98423K1088 XTI Aerospace Inc. 09.01.2025 US98423K4058 XTI Aerospace Inc. 10.01.2025 Tausch 250:1CA5777891006 Mawson Gold Ltd. 09.01.2025 CA8426851090 Southern Cross Gold Cons. Ltd. 10.01.2025 Tausch 3,169432:1CA9439171047 Waverunner Capital Inc. 09.01.2025 CA9439172037 Waverunner Capital Inc. 10.01.2025 Tausch 15:1AU0000184202 InVert Graphite Ltd. 09.01.2025 AU0000378903 InVert Graphite Ltd. 10.01.2025 Tausch 1:1