Die Kursentwicklung bei SolarEdge lässt sich durchaus als desaströs beschreiben. 95 Prozent hat die Aktie auf Sicht von zwei Jahren verloren, alleine in den vergangenen 52 Wochen hat sie sich gefünftelt. Seit November hat sich der Wechselrichterspezialist zwar erholt, doch auch 2025 bleiben noch viele Fragezeichen.Die Lage in der Solarbranche bleibt angespannt. Noch immer sind die Lager bei vielen Vertriebspartnern voll, die Nachfrage ist geringer als noch vor einiger Zeit erwartet. Am Markt gibt ...

