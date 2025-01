Auf der CES 2025 in Las Vegas stellte Jackery einen Solarziegel vor, der nach eigener Aussage mehr als 25 Prozent Wirkungsgrad erzielt. Er ist in den Farben Obsidian oder Terrakotta-Rot erhältlich. von pv magazine Global Jackery hat auf der Consumer Eletronics Show (CES) 2025 in Las Vegas einen neuen Solardachziegel mit einem gebogenen Design vorgestellt, der sich nahtlos in die bestehende Dacharchitektur einfügt. Die Solarzellen haben nach Angaben des Unternehmens einen Wirkungsgrad von mehr als 25 Prozent. Das Dachziegelsystem kann maximal 170 Watt pro Quadratmeter erzeugen, wobei jeder einzelne ...

