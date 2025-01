Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Kursänderungen am Donnerstag in Grenzen. Der Euro hat zum Franken seit dem Frühhandel zwar minimal zugelegt auf 0,9397 Franken von 0,9387. Der Euro hält sich damit wie schon kurz vor Weihnachten und um den Jahreswechsel im Bereich von 0,94 Franken. Das Dollar/Franken-Paar wird derweil ebenfalls nur wenig höher zu 0,9121 gehandelt nach 0,9112 im frühen Geschäft. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich ...

