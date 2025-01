© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Die Aktien der europäischen Ölkonzerne Shell und Repsol haben in den vergangenen Monaten stark verloren. Die UBS sieht jetzt Licht am Ende des Tunnels.Eine Schwächephase kann für mutige Anleger gerne mal zu Einstiegschance werden. Eine solche sehen die Analysten der Schweizer UBS bei den Papieren des europäischen Ölriesen Shell. Die Aktien haben seit Mitte vergangenen Jahres rund 10 Prozent verloren. Angesichts einer Free-Cashflow-Rendite von rund 14 Prozent und einem robusten Geschäftsmodell stuft UBS-Analyst Joshua Stone die Aktie am Donnerstag von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel hebt er auf 3.000 Pence je Aktie an, rund 15 Prozent über dem aktuellen Kurs. Shell hat laut Stone das …