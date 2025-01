Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im Aufwärtstrend. Am Donnerstag schloss der Leitindex SMI zum achten Mal in Folge fester. Dabei fiel der Start noch eher verhalten aus. Doch dann erwiesen sich wie schon an den Vortagen die Schwergewichte UBS und Roche als tragende Säulen des Aufschwungs. Damit rückt auch die Marke von 12'000 Punkten wieder in den Fokus. Bei einem Überwinden seien Anschlusskäufe zu erwarten, hiess es am Markt. Letztmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...