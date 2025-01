The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2025ISIN NameUS73730P1084 POSEIDA THERAP. DL-,0001AU0000184202 DOMINION MINERALS LTD.CA31729R1055 FILO CORP.CA5777891006 MAWSON GOLD LTDCA83416D1050 SOLARVEST BIOENERCA9439171047 WAVERUNNER CAP INC.DE000DFK0KN8 DZ BANK IS.A1617US98423K1088 XTI AEROSPACE INC.