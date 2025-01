EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DATAGROUP wird Abspaltung der Konzerntochter Almato AG nicht weiterverfolgen



09.01.2025 / 20:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP wird Abspaltung der Konzerntochter Almato AG nicht weiterverfolgen Pliezhausen, 09.01.2025. Die DATAGROUP SE ("DATAGROUP", WKN A0JC8S) hat die Prüfung zur Abspaltung ihrer 100 %-Beteiligung an der Almato AG ("Almato") auf eine separate Gesellschaft als neue Holding abgeschlossen. DATAGROUP ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass durch Abspaltung und ein anschließendes Listing der Aktien dieser Gesellschaft die geplanten Vorteile einer Herauslösung im aktuellen Marktumfeld nicht erfolgssicher erreicht werden können. Entsprechend wird diese Maßnahme der ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE am 18. März 2025 nicht zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Aufgrund der aktuell erschwerten Bedingungen im Small- und insbesondere im Micro-Cap-Segment geht DATAGROUP nach Prüfung nicht davon aus, dass durch eine Abspaltung der Almato mit einem anschließenden Listing im Freiverkehr deren höhere Bewertung mit ausreichender Sicherheit realisiert werden könnte und entsprechend zu einer Steigerung des Shareholder Value beitragen würde. DATAGROUP wird daher die weitere Entwicklung von Almato und insbesondere der semantischen Datenplattform Bardioc bis auf Weiteres unter dem eigenen Dach forcieren. Dabei hält DATAGROUP sich aber zukünftige Optionen zur Verselbstständigung der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt offen.



Kontakt:

DATAGROUP SE

Investor Relations

Anke Banaschewski

Wilhelm-Schickard-Str. 7

D-72124 Pliezhausen

Anke.banaschewski@datagroup.de



Ende der Insiderinformation



09.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com