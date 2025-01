Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx50 hat am Donnerstag den Weg ins Plus gefunden. Auch ohne Impulse von den US-Börsen, wo der Handel anlässlich der Trauerfeier für Ex-Präsident Carter pausierte, ging der Leitindex der Eurozone 0,43 Prozent höher bei 5.017,91 Punkten über die Ziellinie. Er kehrte so über die 5.000-Punkte-Marke zurück und näherte sich wieder dem höchsten Stand seit Mitte Oktober. Diesen hatte er am Vortag erreicht, bevor die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...