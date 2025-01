Los Angeles - Durch die Brände in und um Los Angeles hat es zahlreiche Todesopfer gegeben. Bislang gebe es zehn Meldungen von Todesfällen, die mit den Feuern in Zusammenhang stehen, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstagabend (Ortszeit) mit.Insgesamt gibt es aktuell fünf verheerende Brände in der Region: Palisades Fire, Hurst Fire, Lidia Fire, Eaton Fire sowie das Sunset Fire in den Hollywood Hills. Das Woodley Fire konnte dagegen mittlerweile weitgehend eingedämmt werden.Die Zahl der Toten dürfte aber noch weiter steigen. Derart zerstörerische Waldbrände sind in Kalifornien im Januar ungewöhnlich. Die Hauptsaison ist eigentlich zwischen Juni und Dezember.