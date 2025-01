The following instruments on XETRA do have their first trading 10.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.01.2025Aktien1 ES06445809T5 Iberdrola S.A. BZR2 NO0010779341 Oncoinvent ASA3 AU0000378903 InVert Graphite Ltd.4 CA8426851090 Southern Cross Gold Cons. Ltd.5 CA9439172037 Waverunner Capital Inc.6 US98423K4058 XTI Aerospace Inc.Anleihen1 US11135FCF62 Broadcom Inc.2 US11135FCE97 Broadcom Inc.3 US14913UAV26 Caterpillar Financial Services Corp.4 US14913UAX81 Caterpillar Financial Services Corp.5 USU2340BBC01 Daimler Trucks Finance North America LLC6 USU2340BBF32 Daimler Trucks Finance North America LLC7 USF29416AG37 Electricité de France S.A.8 XS2967933453 Japan Finance Organization for Municipalities9 US11135FCG46 Broadcom Inc.10 US24422EXZ77 John Deere Capital Corp.11 XS2967912887 Tereos Finance Groupe I12 DE000A3L69Y6 TRATON Finance Luxembourg S.A.13 US298785KG01 European Investment Bank (EIB)14 EU000A3L7AT2 Europäische Union15 EU000A3L7AS4 Europäische Union16 US44891CDM29 Hyundai Capital America17 US459058LQ48 International Bank for Reconstruction and Development18 AU3CB0317360 Kreditanstalt für Wiederaufbau19 FR001400WJH9 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]20 XS2975136214 Barclays PLC21 USU0568KAF31 Boston Gas Co.22 FR001400WKP0 BPCE S.A.23 US13607PVR27 Canadian Imperial Bank of Commerce24 US13607PVP60 Canadian Imperial Bank of Commerce25 US13607PVQ44 Canadian Imperial Bank of Commerce26 XS2975281903 Commonwealth Bank of Australia27 USU2340BBD83 Daimler Trucks Finance North America LLC28 USU2340BBE66 Daimler Trucks Finance North America LLC29 XS2965681633 Deutsche Lufthansa AG30 USF29416AF53 Electricité de France S.A.31 DE000A4DFCB7 Evonik Industries AG32 XS2972906064 Federation des caisses Desjardins du Quebec33 XS2975316899 NatWest Markets PLC34 FR001400WL86 Société Générale S.A.35 US86562MDU18 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.36 US86562MDT45 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.37 XS2971937672 Ungarn, Republik38 XS2971936948 Ungarn, Republik39 EU000A3L72Y4 European Investment Bank (EIB)40 GB00BSQNRD01 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich41 DE000LB4W647 Landesbank Baden-Württemberg42 DE000NRW0PU2 Nordrhein-Westfalen, Land43 US91282CMF58 United States of America