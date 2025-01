© Foto: Schoening - picture alliance

Die Aktie von BioNTech liebäugelt mit einem wichtigen charttechnischen Ausbruch. Schützenhilfe könnte sie von einer weiteren Kaufempfehlung erhalten.Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech startet mit viel Schwung in das neue Börsenjahr. Markierten die Anteile in 2024 noch ein Mehrjahrestief, konnte sie dank einer starken Rallye im Herbst auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren klettern. Zwar wurde es im Dezember etwas ruhiger um die Aktie, nach dem Jahreswechsel gelang ihr jedoch ein weiteres Mehrjahreshoch - zumindest im Euro-notierten XETRA-Handel. Steigende Infektionszahlen auf der Nordhalbkugel, insbesondere aber in den USA haben für Interesse an Impfstoff-Aktien …