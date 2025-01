Die Aktie des Starkstromkabel-Herstellers Prysmian hat am Donnerstag kräftig zulegen können und dadurch ein Kaufsignal generiert. Der Grund für den Kursanstieg sind Aussagen von Firmenlenker Massimo Battaini, der mit dem italienischen Unternehmen weiteres Wachstum ins Auge fasst und mit einem Zweitlisting liebäugelt.In einem Interview mit der Financial Times (FT) sagte Battaini, dass die Gesellschaft eine Doppelnotierung in New York und weitere Übernahmen in den USA in Betracht ziehe. Das "Dual-Listing" ...

