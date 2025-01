Centaurus Energy Inc. gibt bekannt, dass die TSX Venture Exchange am 23. Dezember 2024 die vorgeschlagene Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens von einem Tier-2-Öl- und Gasemittenten zu einem Tier-2-Investmentemittenten gemäß der Richtlinie 5.2 der TSX-V bedingt genehmigt hat. Darüber hinaus hat die Börse den Antrag des Unternehmens auf Änderung des Firmennamens in Layer One Inc., die überprüfbaren Transaktionen für den Verkauf des Ölblocks Coiron Amargo Sur Este und den Verkauf von Madalena Energy Argentina S.R.L/Gasener SRL bedingt genehmigt.Die vorgeschlagene Änderung der Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, den Übergang des Unternehmens von der Öl- und Gasexploration und -produktion zu strategischen Investitionen in physische und digitale Rohstoffe nach dem Verkauf von Madalena Energy Argentina S.R.L. im Jahr 2023 auszubauen. Der neue Börsenstatus ermöglicht es Centaurus, direkt in physische und digitale Rohstoffe, einschließlich Ether (ETH) und Solana (SOL), zu investieren, Unternehmenstransaktionen durchzuführen und strategische Aktienpositionen zu erwerben.Nach Abschluss der vorgeschlagenen Änderung der Geschäftstätigkeit und vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Börse wird das Unternehmen als Tier-2-Investment-Emittent an der TSX-V notiert sein, wodurch sich der derzeitige Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens auf strategische Investitionen in physische und digitale Rohstoffe verlagern wird.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de