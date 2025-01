Unterföhring (ots) -"Für mich ist das hier wie ein Sechser im Lotto", freut sich Kandidatin Nicole (38) über ihre Teilnahme bei "The Biggest Loser". 119,1 Kilo bringt die Mutter eines kleinen Sohnes auf die Waage. Nicoles erklärtes Ziel: Kleidergröße 38. Ob sie das schaffen wird? Den Weg von Nicole und ihren 13 Mitbewerbern zu einem neuen, leichten und vor allem gesünderen Leben begleitet SAT. 1 ab Sonntag, 12. Januar 2025, um 17:45 Uhr.Die Kandidaten im Überblick:- Alex (25) aus München. Startgewicht: 147,9 Kilo- Angelina (35) aus Hattingen. Startgewicht: 155,5 Kilo- Ben (42) aus Weil am Rhein. Startgewicht: 145,9 Kilo- Celina (20) aus Hamburg. Startgewicht: 146,9 Kilo- Franz (50) aus Hadres (Österreich). Startgewicht: 127,4 Kilo.- Jessica (42) aus Löhne. Startgewicht: 110,9 Kilo- Jonas (23) aus Polheim. Startgewicht: 165,1 Kilo- Michelle (27) aus Köln. Startgewicht: 120,4 Kilo- Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich). Startgewicht: 119,1 Kilo- Philipp (34) aus Ferlach (Österreich). Startgewicht: 166 Kilo- Purja (20) aus Hamburg. Startgewicht: 129,8 Kilo- Roswitha (50) aus Narr (Österreich). Startgewicht: 126,5 Kilo- Sara (26) aus Hattersheim. Startgewicht: 161,1 Kilo- Toni (33) aus Nürtingen. Startgewicht: 175,9 KiloZur Unterstützung der Teilnehmer wird neben dem bewährten Trainer-Team, bestehend aus Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin, Ex-Kandidat Martin (21) aus der vorherigen Staffel mit dabei sein. Der "Sieger der Herzen" geht mit gutem Beispiel voran: Der Österreicher schaffte es, über 30 Kilo abzunehmen - und sein neues Gewicht seitdem problemlos zu halten.Dieses Ziel hat auch Toni (33) vor Augen. Als schwerster Kandidat mit einem Startgewicht von 175,9 Kilo weiß der Elektriker aus Nürtingen: "Das ist meine letzte Chance, richtig abzunehmen." Wie weit ihn sein Ehrgeiz bringen wird, können die Zuschauer in 14 spannenden Folgen und dem großen Fibale verfolgen. Wer schafft es, prozentual am meisten abzunehmen und sich damit nicht nur den Titel "The Biggest Loser 2025", sondern auch den Gewinn in Höhe von 50.000 Euro zu sichern?Mehr Infos finden Sie hier: The Biggest Loser :: Mainpage (https://presse.sat1.de/thebiggestloser2025)"The Biggest Loser" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Offizieller Hashtag zur Sendung: TBL"The Biggest Loser" - 14 Folgen plus Finale, ab 12. Januar 2025, sonntags in der Access Prime Time um 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Die erste Folge ist bereits vorab auf Joyn abrufbar.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.oneBei Fragen zu den Kandidatinnen und Kandidaten wenden Sie sich bitte direkt an Pia Hart unter pia@hart-media.netPhoto Production & EditingElisa Taupertemail: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5946438