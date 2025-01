Pfäffikon - Dieser Workshop ist speziell darauf ausgerichtet, das vorhandene Anwendungswissen über generative Künstliche Intelligenz in KMUs zu vertiefen. Er legt einen praxisnahen Fokus auf das Wissen über die Technologie, die «Dos and Don'ts» bei der Nutzung von Prompts und deren konkrete Anwendung im Unternehmensalltag. Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, generative KI-Systeme für eine Vielzahl von Anwendungsfällen effizient ...

Den vollständigen Artikel lesen ...