FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 3420 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 384 (410) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS SIG PRICE TARGET TO 17 (26) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 275 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 460 (435) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 160 (135) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 500 (620) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 380 (385) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SIG PRICE TARGET TO 14 (20) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1125 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1160 (1180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1690 (1875) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7300 (6700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1440) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2580 (2480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERCO GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 175 (225) PENCE - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1320 (1270) PENCE - 'BUY' - MS CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 3700 (4300) PENCE - MS CUTS HALEON TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 410 (400) PENCE - MS RAISES RECKITT TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 5500 (4600) PENCE - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 6500 (7000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 690 (670) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/UBS RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1540 (1790) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob