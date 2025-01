© Foto: picture alliance/dpa

Innerhalb eines Monats hat die Aktie des Essener Energieversorgers E.ON rund 10 Prozent verloren. Die Sonderkonjunktur, die die Energiekrise dem Konzern beschert hatte, ebbt langsam ab, warnen Analysten der BofA.Eine Abstufung durch die Bank of America von Buy auf Neutral ließ den Kurs der E.ON-Aktie am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um knapp 3 Prozent auf 10,75 Euro fallen. Auch am Analysten warnen, dass die Unterstützung bei 11 Euro nach den Verlusten seit dem Mehrjahreshoch im September ins Wanken gerät. Schwächere Ergebnisse nach der Sonderkonjunktur 2022 setzen den Energieriesen zusätzlich unter Druck. Die Analysten der UBS bestätigten dagegen ihre Kaufempfehlung für die Aktie am …