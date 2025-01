EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

SYNBIOTIC mit vier neuen Beteiligungen in 2024: Weitere Übernahmen für 2025 in Sicht



10.01.2025 / 11:44 CET/CEST

SYNBIOTIC mit vier neuen Beteiligungen in 2024: Weitere Übernahmen für 2025 in Sicht



Die europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) plant auch für das Jahr 2025 weitere strategisch entscheidende Übernahmen und Beteiligungen. Ziel ist es, die Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel weiter auszubauen, die Umsätze zu steigern und einen konsolidierten Gewinn zu erreichen.



"Wir wollen das Potenzial der Industriehanf- und Cannabis-Branche voll ausschöpfen, um unseren Investoren und Aktionären die besten Renditechancen zu ermöglichen", erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC.



SYNBIOTIC hat unter der Führung von Daniel Kruse vier weitere Beteiligungen für die Unternehmensgruppe erzielt: Ilesol Pharmaceuticals, mit einer der führenden europäischen Produktionsanlagen zur Herstellung von Cannabinoid-Extrakten und Isolaten

WEECO Pharma, ein Importeur und Großhändler mit internationalem Netzwerk von Produzenten für Medizinalcannabis, darunter einige der weltweit führenden EU-GMP-Hersteller

greensby, eine universelle Plattform für die gesamte Hanf- und Cannabis-Branche und eines der größten Vergleichsportale für medizinisches Cannabis in Europa

GOC NEXUS OPERATIONS, ein Unternehmen zur mikrobiologischen Dekontamination von Cannabis-GACP-Rohstoffen zu EU-GMP-Arzneimittel

Legalisierung von Cannabis 2024



Das Jahr 2024 war ein Meilenstein für SYNBIOTIC und die gesamte Industriehanf- und Cannabisindustrie. Die Legalisierung von Cannabis und die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz haben den Markt in Deutschland revolutioniert. Die vergangenen zwölf Monate waren für die Branche einerseits von regulatorischen Fortschritten, andererseits aber auch von politischen Unsicherheiten geprägt. Die Ampelkoalition ist zerbrochen, hat aber wichtige Reformen wie die Legalisierung und die geplante Nutzhanfliberalisierung gebracht. Ein aktueller Erfolg ist die Ablehnung der "Rauschklausel" im Bundesrat, ein Schritt hin zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hanfwirtschaft.



Hintergrund: Streichung der Rauschklausel



Im § 1 Nr. 9a des Konsumcannabisgesetzes soll durch das Nutzhanfliberalisierungs-vorhaben die sogenannte Rauschklausel gestrichen werden. Diese Klausel gilt als größte Hürde für die industrielle Nutzung von Hanf, da sie den Anbau und die Verarbeitung von Nutzhanf stark behindert. Durch die Streichung würden der Anbau und die Nutzung vereinfacht und der bürokratische Aufwand reduziert werden.



Industriehanf und Cannabis 2025 - quo vadis?



Die genaue zeitliche Umsetzung im Bundestag bleibt jedoch aufgrund der politischen Instabilität fraglich. Grundsätzlich blickt SYNBIOTIC mit großer Zuversicht in das kommende Jahr. "In dieser möglichen regulatorischen Änderung steckt ein unglaubliches Wachstumspotenzial für die gesamte Industriehanfbranche und damit natürlich auch für die in diesem Bereich tätigen Unternehmen der SYNBIOTIC Gruppe", so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor. Insbesondere auch für medizinisches Cannabis blickt SYNBIOTIC mit großer Zuversicht auf 2025 und die weitere Zukunft. Die zunehmende Akzeptanz von Cannabis und Cannabisprodukten als Medizin verspricht viel Potenzial für den Sektor.



"Unsere Investoren und Aktionäre können sich sicher sein, das SYNBIOTIC Management ist mit seinen Beteiligungen auf diese Potenziale bestens vorbereitet!", so Daniel Kruse abschließend.



SYNBIOTIC wird weiterhin auf Innovationen, effiziente Lieferketten und Vertriebskanäle setzen, begleitet von einer strategischen Buy-and-Build-Expansion. Politisch wird es entscheidend sein, die begonnenen Reformen abzuschließen, um rechtliche Unsicherheiten zu minimieren und die nachhaltige Entwicklung der Branche zu sichern. Dafür setzen sich die Industrieverbände EIHA, dessen Präsident Daniel Kruse ist, und BvCW, in dem SYNBIOTIC Mitglied ist, weiterhin ein.



Aktueller Hinweis: Drohende Verwechslungsgefahr



Im Dezember 2024 verzeichnete die Aktie der SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) unverschuldet einen Kursverlust. Der Auslöser für den Rücksetzer war, auf Basis aller vorliegenden Informationen, eine negative Meldung der Symbotic Inc. (ISIN US87151X1019 | WKN A3DK1X). Die bis auf zwei Buchstaben identische Schreibweise führte zu ansonsten unbegründeten größeren Verkaufsorders. Wir weisen darauf hin, dass zwischen der SYNBIOTIC SE und der Symbotic Inc. keinerlei Verbindungen bestehen.



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 170 9651451

c/o JOLE.group



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD- und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



10.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

