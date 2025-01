Der Anlagenbauer und Biogasproduzent Envitec Biogas setzt sein 200-Millionen-Euro-Investitionsprogramm weiter um. Zudem stehen Projekte in mehreren europäischen Ländern an. Deutschlands größter Biogasproduzent, die Envitec Biogas AG, geht in ihr mittlerweile 23. Geschäftsjahr. "Trotz aller Widrigkeiten blicken wir voller Zuversicht in das neue Jahr", sagt Olaf von Lehmden, CEO des in Lohne und Saerbeck ansässigen Unternehmens. So stünden nach dem Markteintritt in Schweden Projekte in verschiedenen ...

