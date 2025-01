Paris/London/Zürich - Der europäische Aktienmarkt ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag kaum vom Fleck gekommen. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 5.026,11 Punkten 0,16 Prozent im Plus. Ausserhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 um 0,23 Prozent auf 8.300,85 Punkte nach, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,19 Prozent auf 11.904,18 Punkte sank. Damit war an den Märkten Zurückhaltung angesagt. «Besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...