Die Bayer-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Aufwärtstrend mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 20,27 Euro. Der Handelstag startete bei 19,65 Euro und erreichte im Tagesverlauf einen Höchststand von 20,31 Euro. Bemerkenswert ist die aktuelle Entwicklung vor allem im Kontext des 52-Wochen-Hochs von 35,10 Euro vom Januar 2024. Die Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,985 Euro, was einen deutlichen Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 0,110 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit bei 24,13 Euro gesehen.

Positive Entwicklungen im Pharmabereich

Für positive Impulse sorgen neue Erfolge im Pharmageschäft. Ein bedeutender Fortschritt wurde bei einem Kontrastmittel erzielt, das mit einer um 60 Prozent reduzierten Gadolinium-Dosis die gleiche diagnostische Wirksamkeit erreicht. Dies ist besonders relevant für Patienten, die regelmäßige MRT-Untersuchungen benötigen. Das Radiologiegeschäft erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, was die strategische Bedeutung dieses Geschäftsbereichs unterstreicht.

