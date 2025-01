ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Exportdaten Taiwans auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Mit Blick auf Computertechnik habe es im Dezember einer Exporterholung gegeben nach einem schwachen November, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Daten hätte zumindest eine gewisse Signalwirkung für die Umsätze des Chipkonzerns. In Taiwan produzieren Auftragsfertiger viele Computerchips und Computertechnik für große Konzerne wie Nvidia./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 17:42 / GMT

