Das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) hat Daten zum Windenergie-Ausbau in Deutschland für das Jahr 2024 vorgelegt. Er befand sich etwa auf Vorjahresniveau. Für die kommenden Jahre erwartete das IWR einen Aufschwung. Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kann 2024 nicht an das Wachstum der Vorjahre anknüpfen. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 701 Windturbinen (2023: 782 Anlagen) mit einer Leistung von 3.920 MW (2023: 3.843 MW) neu in Betrieb gegangen. Dies geht aus ...

