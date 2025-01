Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse und setzte damit ein positives Signal im anhaltenden Abwärtstrend seit April. Mit einem Plus von 2,75 Prozent auf 54,52 Euro positionierte sich der Stuttgarter Automobilhersteller an der Spitze des DAX. Diese Entwicklung überrascht besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Absatzzahlen, die einen Rückgang bei Elektrofahrzeugen aufzeigen. Im vergangenen Jahr wurden lediglich 204.600 batterieelektrische Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Ausblick auf Gewinnmargen

Für die weitere Kursentwicklung rückt nun besonders die Profitabilität in den Fokus der Anleger. Branchenbeobachter erwarten im Automobilgeschäft eine Gewinnmarge zwischen sechs und acht Prozent. Diese Kennzahl wird als entscheidend für die mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens angesehen, wobei die kommende Quartalspräsentation im Februar als wichtiger Indikator gilt.

Anzeige

Mercedes-Benz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mercedes-Benz-Analyse vom 10. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Mercedes-Benz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mercedes-Benz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mercedes-Benz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...