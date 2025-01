Die Aktie des Energieversorgers E.on ist am Freitag nach einem skeptischen Kommentar der Bank of America auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 gefallen. Mit einem Minus von mehr als zwei Prozent gehört sie zudem am Freitag zu den größten Verlierern im DAX. Für Anleger gibt es nun Handlungsbedarf.Analyst Peter Bisztyga stufte die Papiere von "Buy" auf "Neutral" herab. Das Scheitern einer Renditebeschwerde der Netzbetreiber in Deutschland vor dem BGH lastet laut dem Experten ein Stück weit auf ...

