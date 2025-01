Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) ist laut eigener Aussage nicht besorgt wegen der steigenden Umfragewerte des Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck.Voigt sagte der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe) am Rande der CDU-Vorstandsklausur in Hamburg: "Nein, ich sehe, dass wir als CDU jetzt geschlossen für den Wahlsieg kämpfen. Ich merke auch, dass die Themen ankommen bei den Menschen." Es gebe eine "Sehnsucht, dass sich was ändert", ergänzte der Ministerpräsident.Auf die Frage, ob Merz im Wahlkampf mehr machen müsse, antwortete Voigt: "Er ist wirklich viel unterwegs. Wir haben uns jetzt mehrfach auch über die Situation in den neuen Bundesländern abgestimmt. Er hat ein hohes Interesse. Das ist für mich beruhigend."Voigt sagte weiter, Merz spüre "wie wir alle, Deutschland wankt. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig." Deshalb brauche es jemanden, "der sich mit Wirtschaft auskennt und das Land wieder nach vorne bringt", so der Ministerpräsident.