Nach dem ruhigen Handel an den Finanzmärkten am Donnerstag notiert der US-Dollar (USD) am Freitagmorgen im Vergleich zu seinen Haupt-Währungsrivalen stabil. Im frühen US-Handel wird das US Bureau of Labor Statistics den Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlichen, der Zahlen zur Beschäftigung außerhalb des Agrarsektors, zur Arbeitslosenquote und ...

